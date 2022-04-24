Власти Пестрецов прокомментировали жалобы на снос огородов

На месте огородов в одном из дворов села Пестрецы в рамках благоустройства по президентской программе «Наш двор» появятся парковка. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

«Перчкова, 11 будет благоустраиваться в рамках программы „Наш двор“. Кроме дорожных работ (асфальт), будут заменять все инженерные сети. Огороды находятся на муниципальной земле, документов на них у жителей нет. У кого есть желание, возможно выделение участков в садовых обществах в черте села Пестрецы», — отметили в администрации.

Пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова уточнила, что в этом дворе никогда не было асфальтового покрытия и тротуаров, а дороги были в плачевном состоянии. «Двор благоустраивается по пожеланиям жителей. Работы начнутся в понедельник. Сносу также подлежат заброшенные бесхозные постройки и гаражи», — отметила она.

В общей сложности в 2022 году в Пестречинском районе обновят 19 дворов многоквартирных домов. Это 12 дворов в селе Ленино-Кокушкино, пять — в селе Пестрецы и по одному — в селах Кощаково и Богородское.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жители дома №11 по улице Перчкова пожаловались на то, что власти собираются изъять у них огороды и засадить газон.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6923. А в 2022 году будет благоустроено 1200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».