В Татарстане по проекту «Наш двор» отремонтируют 1 200 дворов за 9 млрд рублей

Фото: Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

В 2022 году по президентской программе «Наш двор» будет благоустроено 1 200 дворовых территорий в 40 муниципальных образованиях республики. Так, у 289 тыс. жителей Татарстана появятся обновленные дворы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Бюджет программы на этот год составляет 9 млрд рублей. Средства направляются Президентом РТ Рустамом Миннихановым из внебюджетных источников.

Особое внимание в 2022 году будет уделяться комплексному проектированию: рассматриваются дворовые территории на уровне микрорайона, а не в рамках конкретного двора. В первую очередь благодаря этому соседние дворы будут максимально отличаться друг от друга функционально. И жители смогут прогуливаться пешком до дворов соседей, чтобы, например, заняться там спортом. Это особенно актуально для людей, в чьем дворе недостаточно места для размещения площадок. Также такой подход позволит соединить дворы с важными точками города удобными пешеходными маршрутами.

Например, в Набережных Челнах территории 10-го и 9-го комплексов свяжут с набережной имени Габдуллы Тукая и бульваром имени Карима Тинчурина.

В некоторых районах дворы будут благоустраиваться одновременно с общественными пространствами, выигравшими Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений: улицами, бульварами, парками. Такая параллельная работа позволит выполнить работы по двум программам в один строительный сезон — это будет удобно в первую очередь местным жителям. А самое главное — после благоустройства жители смогут с комфортом и безопасностью находиться не только в своих дворах, но и за их пределами: например, по пути в ближайший парк.

Среди дворов 2022 года будет много территорий с особенными проектными решениями и своими «фишками». Например, в Менделеевске, в третьем микрорайоне, появится двор с велодорожками. А в Казани по адресам ул. Батыршина 35, 37, 39 планируется организовать место для совместного отдыха жителей с домашними животными и восстановить сохранившуюся там историческую мозаику.

Строительный сезон начнется менее чем через два месяца, но работа по дворам 2022 года идет активно уже сейчас. Проектировщики проанализировали особенности всех территорий и теперь разрабатывают предварительные схемы благоустройства. Все они презентуются жителям и дорабатываются с учетом их мнения.

На сегодняшний день благоустроено уже 2 167 дворовых территорий Татарстана — обновленные, комфортные и уютные дворы появились уже у более чем 660 тыс. жителей республики. А в четырех районах благоустройство дворов по программе уже реализовано в полном объеме: это Атнинский, Алькеевский, Кайбицкий, Новошешминский и Тюлячинский районы.