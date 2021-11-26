В селе Гари Елабужского района Татарстана откроется ФАП за 4,6 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

В селе Гари Елабужского района Татарстана завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Его открытие запланировано на конец года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

По словам главврача Елабужской центральной районной больницы Рамиля Сафарова, в данном населенном пункте живет 271 человек, из них 62 ребенка. Лечебное учреждение расположено при въезде в село. Все жители с нетерпением ждут открытия объекта. Старое учреждение было расположено в многоквартирном доме и требовало капитального ремонта. Новый ФАП будет соответствовать всем требованиям и санитарным нормам.

Строители уже выполнили работы по внутренней отделке, установили газовый котел, укомплектовали здание необходимой мебелью и оборудованием. На данный момент необходимо согласовать проект газоснабжения.

«Открытие нового объекта позволит улучшить условия труда фельдшера и обеспечить комфорт для получения жителями медицинской помощи», — отметил Рамиль Сафаров.

«В общей сложности на территории района расположено 22 ФАПа. В прошлом году в Елабужском районе построили врачебную амбулаторию в селе Танайка за 15 млн 557 тыс. рублей, ФАП в селе Коснеево за 3 млн 596 тыс. рублей. Также был отремонтирован Покровский ФАП на 1,5 млн рублей. На строительство пункта в Гарях в этом году из бюджетов разных уровней было направлено 4 млн 619 тыс. рублей», — отметил источник.

ФАП возводится благодаря проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Нацпроекты реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы. На «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году направлено 365 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году в Елабужском районе открылись четыре «Точки роста» за 6 млн рублей.