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Ру Тат
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30 апреля 2021  22:42
Эвелина Киселёва

В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» потратят 2,5 млрд рублей

В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» потратят 2,5 млрд рублей
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В 2021 году в Татарстане по национальному проекту «Здравоохранение» реализуют семь региональных проектов, суммарно на их реализацию потратят 2,5 млрд руюблей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Самую большую сумму — 1,1 млрд рублей — выделили на программу «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». По этой программе в этом году откроют Центр детской онкологии, гематологии и хирургии Татарстана в Казани, сейчас завершают работы по строительству и оснащению больницы.

На «Борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выделили 507 млн рублей. По проекту закупят диагностическое оборудование для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Новое оборудование получат Межрегиональный клинико-диагностический центр, Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница, Буинская, Зеленодольская и Елубужская ЦРБ.

На «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году уйдет 365 млн рублей, на «Борьбу с онкологическими заболеваниями» в Татарстане выделили 317 млн рублей, по этому проекту для Республиканского клинического онкодиспансера закупят специальное диагностическое оборудование.

На «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» уйдет 133 млн рублей. Еще 115 млн рулей выделили на «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Нацпроект здравоохранение нац проект
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