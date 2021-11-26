В 2021 году в Елабужском районе открылись четыре «Точки роста» за 6 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

В 2021 году благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в четырех школах Елабужского района созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Елабужского района.

Проект реализован в Бехтеревской, Костенеевской, Старо-Юрашской средних школах, а также в школе №11. В данных образовательных организациях был проведен ремонт кабинетов и лабораторий биологии, химии, физики на общую сумму 2 млн 941 тыс. рублей, а также закуплено оборудование на 3 млн 350 тыс. рублей.

Для школ приобретены цифровая лаборатория для школьников, образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике, ноутбуки, приборы для лабораторных и демонстрационных опытов по физике и по химии и многое другое.

Благодаря новому оборудованию появилась возможность проводить различные опыты, эксперименты, исследования. При помощи электронных микроскопов изучать клетки растений и животных. Школьники учатся сопоставлять полученные результаты и анализировать их.

12 учителей биологии, химии и физики центров «Точка роста» прошли дистанционные курсы повышения квалификации в Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ и в КФУ.

Десятиклассница Ксения Ермолаева из Бехтеревской средней школы поделилась своими впечатлениями от занятий в «Точке роста».

«В настоящее время мы проводим различные эксперименты, исследования. Учимся сопоставлять полученные результаты и анализировать их. После каждого урока с применением нового оборудования мы остаемся под огромным впечатлением от полученных знаний», — рассказала школьница.

Кристина Филимонова из шестого класса школы №11 отметила, что благодаря новым кабинетам и оборудованию они стали расти в своих знаниях.

«Мы делаем опыты, наблюдаем за различными явлениями, исследуем (приборы помогают в этом). Предметы физики и биологии стали для нас самыми любимыми», — рассказала она.

Ученик 7-го класса Костенеевской средней школы Никита Пермяков сказал, что он и его одноклассники очень рады новому оборудованию, так как оно разнообразило уроки. «Теперь мы с энтузиазмом занимаемся опытами на уроках биологии и физики. На уроках биологии мы рассматриваем клетки растений и животных при помощи электронных микроскопов. Мы очень рады такой программе „Точка роста“. И надеемся „расти в ногу со временем“», — поделился школьник.

«Данные центры посещают ученики 5–11-х классов — в общей сложности охват составляет 138 человек», — сообщили в пресс-службе.