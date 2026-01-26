news_header_top
Общество 26 января 2026 15:20

В седьмой горбольнице Казани начали пересаживать печень

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В казанской горбольнице №7 имени М.Н.Садыкова начали проводить операции по пересадке печени. Первой донорский орган получила жительница Нижнекамска с крайней стадией цирроза.

В операции также принимали участие врачи Республиканской клинической больницы и Республиканского клинического онкологического диспансера.

«Программа трансплантации в Татарстане должна расширяться. Это расширение предполагает не только увеличение объемов, но и создание программ трансплантации в других клиниках республики», – отметил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РТ Андрей Киршин.

Напомним, в прошлом году в седьмой горбольнице освоили операции по пересадке сердца и почек. Подробнее о прорывных операциях читайте в материалах «Татар-информа».

