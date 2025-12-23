«Их шансом на жизнь был донорский орган»: в 7-й больнице Казани начали пересаживать почки

Совсем недавно в Городской клинической больнице № 7 Казани пациенту впервые подарили новое сердце. Сегодня здесь возвращают к полноценной жизни тех, работу чьих почек заменял аппарат гемодиализа. Медики помогли уже троим жителям Татарстана. О том, как это было, – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вся больница была настроена на хороший результат»

В уходящем году список достижений медицины Татарстана пополнился прорывными успехами казанской Городской клинической больницы №7 имени М. Н. Садыкова. Летом в клинике прошла первая пересадка сердца – реципиентом стал 33-летний мужчина из Нурлатского района РТ. Теперь седьмая горбольница освоила технологию трансплантации почки.

«Раньше в нашей больнице вовсе не было такого направления, как трансплантация. Сначала мы освоили операции с сердцем, и вот под конец года мы выполнили три операции по пересадке почек. Начинать сразу с больших объемов невозможно: возникают рабочие моменты, которые надо довести до совершенства», – объяснил заведующий хирургическим отделением по координации донорства органов Ильдар Мусин.

Ильдар Мусин: «Начинать сразу с больших объемов невозможно: возникают рабочие моменты, которые надо довести до совершенства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанских врачей консультировали специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Они принимали участие в операциях и помогали вести пациентов до выписки.

«Старались все. Администрация больницы и все ее службы принимали участие в спасении этих уникальных пациентов. Все были настроены на то, чтобы получить хороший результат. Да, мы волновались, но легкий стресс мобилизует и тем самым идет на пользу специалисту», – подчеркнула заместитель главного врача клиники по медицинской части Гульнара Гарипова.

Люди, чьи почки не справляются со своими функциями, живут благодаря гемодиализу – очищению крови с помощью аппарата «искусственная почка». Они ждут и верят в то, что дождутся своего донорского органа и заживут полноценной жизнью. Освоение «семеркой» пересадки почки – это еще одна возможность для них получить необходимую высокотехнологичную помощь.

«Благодаря чему это свершилось? Прежде всего благодаря желанию помочь нашему населению. Наши медики ездили в Москву, в Центр имени Шумакова, где повышали квалификацию по направлению "трансплантация". Так появилась команда, способная делать такие операции здесь, в седьмой горбольнице», – объяснил Ильдар Мусин.

Гульнара Гарипова: «Старались все. Администрация больницы и все ее службы принимали участие в спасении этих уникальных пациентов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему людям требуется новая почка?

По словам Ильдара Мусина, пациентов, получивших новую почку, объединяет один недуг – хронический гломерулонефрит. К нему могут привести:

осложнения на почки после различных заболеваний;

врожденный дефект органа;

сосудистая патология.

Гломерулонефрит – это воспалительное заболевание почек. Оно приводит к постепенному снижению их функции, задержке продуктов обмена в организме, а также нарушению баланса жидкостей и электролитов. Болезнь может привести к хронической почечной недостаточности.

«У наших пациентов не работала азотовыделительная функция. Шлаки оставались в организме, начиналась интоксикация. Трижды в неделю пациенты проходили процедуру гемодиализа, но их единственным шансом на нормальную жизнь была пересадка», – сказал медик.

Надир Гараев: «В прошлом декабре я встал в очередь на пересадку. К счастью, месяц назад удалось попасть на операцию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Свои почки не работали почти пять лет»

Среди первых троих человек, кому пересадили почку в седьмой горбольнице, – 66-летний Надир Гараев. Счастливый дедушка десяти внуков живет в Верхнем Услоне. До выхода на пенсию он работал электросварщиком.

«Я ходил на гемодиализ почти пять лет, с марта 2021 года. Свои почки толком не работали. В прошлом декабре я встал в очередь на пересадку. К счастью, месяц назад удалось попасть на операцию», – рассказал мужчина.

Надир Гараев с восторгом отзывается о работе медиков седьмой горбольницы – ко всем пациентам, по его словам, здесь относятся с душой и вниманием.

«Восстанавливаться после пересадки помогала жена, часто приходила сестра. После такого сразу не побежишь, первые два дня я только лежал. На третий день встал на ноги, начал потихоньку ходить. Сейчас чувствую себя хорошо. Приятно, что мне не придется постоянно ездить на диализ», – сказал мужчина.

Теперь бывшему пациенту нужно раз в месяц приезжать на обследование в Казань. Он должен сдавать анализы и проходить УЗИ.

«Я бы сказал, что пересадка меняет судьбу человека. Меняется качество его жизни, его отношение к своему здоровью, к родным и близким. У него появляется шанс жить обычной жизнью и радоваться простым мелочам», – считает Ильдар Мусин.

Полтора года Гузалия стояла в очереди на новую почку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не отчаивайтесь, ждите – ваша почка придет»

Пять лет назад Гузалия из деревни Царево Пестречинского района РТ родила девочку. После родов у матери начались проблемы с почками, в крови начал расти креатинин.

«У меня начались проблемы с мочевыводящими путями, и я попала в больницу. Врачи поставили катетер и объяснили, что понадобится гемодиализ. Через день по четыре часа я лежала под аппаратом, который чистил кровь. Это полезная процедура, но не естественная. Под конец у меня обычно повышалось давление. На моих глазах люди на диализе испытывали судороги, теряли сознание, уходили в кому», – рассказала женщина.

Полтора года Гузалия стояла в очереди на новую почку. Месяц назад ее вызвали в седьмую горбольницу Казани. Женщина призналась: она не знала, что подходящий орган нашелся.

«Не стану скрывать, что перед операцией было очень страшно. Меня успокоила анестезиолог, она задавала мне разные вопросы о жизни. На лицо надели маску для анестезии, и вот уже я проснулась глубокой ночью. Как мне сказали, операция длилась около четырех часов. Чувствую себя хорошо, анализы в норме. Тем, кто сегодня мечтает о пересадке, советую не отчаиваться и ждать – ваша почка придет», – вспоминает Гузалия.

По словам медиков, очередь на пересадку почек в республике увеличивается несмотря на то, что ежегодно растет число операций. Направление трансплантации крайне востребовано, в связи с чем в Татарстане появляются новые центры, где можно ее провести. В этом году помимо седьмой больницы Казани пересадку почки впервые провели в БСМП Набережных Челнов. Планируется, что в дальнейшем объем работы в клиниках будет расти.