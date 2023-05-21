В Шебекино из-за обстрела загорелся мусорный полигон

Сегодня ночью при обстреле приграничного города Шебекино загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«<...> загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте, тушат», — написал губернатор.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов также подтвердил эту информацию: «Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию возгорания».

Впрочем, первыми о последствиях обстрела, случившегося вскоре после полуночи, рассказали местные Telegram-каналы. Например, «Шепот Шебекино» сообщил: «В городе громко. Видно зарево».

Кроме того, этой же ночью в Шебекинском округе подверглось обстрелу село Муром, о чем местных жителей предупредила РСЧС.

После начала специальной военной операции на Украине, которую более года назад инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы регулярно подвергаются обстрелам и налетам беспилотников (в том числе и город Шебекино). Из-за этого там бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы и установлен средний уровень реагирования.