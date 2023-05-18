news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 мая 2023 19:51

В Белгородской области ВСУ обстреляли мирных жителей, два человека погибли

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор области Гладков.

Удар пришелся на село Нижнее Березово Шебекинского округа.

В результате обстрела погибли два мирных жителя. В момент гибели они находились в огороде, сажали картошку.

Еще один человек получил ранения, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное