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В Белгородской области ВСУ обстреляли мирных жителей, два человека погибли
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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор области Гладков.
Удар пришелся на село Нижнее Березово Шебекинского округа.
В результате обстрела погибли два мирных жителя. В момент гибели они находились в огороде, сажали картошку.
Еще один человек получил ранения, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
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