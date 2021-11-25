Песков: Путин глубоко соболезнует семьям погибших в Кузбассе шахтеров

Президент России Владимир Путин выражает глубочайшие соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате взрыва в шахте в Беловском районе Кемеровской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землей», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что российский лидер уже получил доклад о происшествии и поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс.

Кроме того, Путин распорядился об оказании необходимой помощи раненым и принятию всех возможных мер для спасения выживших шахтеров.

«Президент дал поручения главе региона [Сергею Цивилеву], руководителю Министерства [по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Александру Чуприяну] организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции», — сказал Песков.

Сегодня в кузбасской шахте «Листвяжная» произошло возгорание с последующим взрывом. В результате погибли минимум 11 шахтеров, еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести.