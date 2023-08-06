В Саудовской Аравии представили новый мирный план по Украине

Участники переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) представили новый план по урегулированию на Украине. В разработке участвовали саудовские власти и еще «ряд стран», сообщает, ссылаясь на дипломатические круги, DPA.

«Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — отмечается в сообщении.

Альтернативный план предполагает «сохранение целостности» Украины, прекращение огня, переход к мирным переговорам с участием ООН и обмен пленными.

В агентстве отметили, что Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе обсуждений.

Напомним, что Россия не участвовала в переговорах в Джидде. Позже обсуждать урегулирование на Украине без нее отказалась Мексика.