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В Саудовской Аравии представили новый мирный план по Украине
Участники переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) представили новый план по урегулированию на Украине. В разработке участвовали саудовские власти и еще «ряд стран», сообщает, ссылаясь на дипломатические круги, DPA.
«Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — отмечается в сообщении.
Альтернативный план предполагает «сохранение целостности» Украины, прекращение огня, переход к мирным переговорам с участием ООН и обмен пленными.
В агентстве отметили, что Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе обсуждений.
Напомним, что Россия не участвовала в переговорах в Джидде. Позже обсуждать урегулирование на Украине без нее отказалась Мексика.
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