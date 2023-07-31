Президент Мексики отказался участвовать в переговорах по Украине без России

Мексика будет участвовать в переговорах о мире на Украине только при участии России. Об этом заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на вопрос о предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны) для этой цели. Мы выступаем за мир <...> Если будут представлены две страны — да», — подчеркнул мексиканский Президент.

Он напомнил, что его страна уже выдвигала собственное предложение о достижении мира на Украине при посредничестве Папы Римского, Премьера Индии и генсека ООН.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор добавил, что украинский конфликт провоцирует экономическую и политическую нестабильность в мире и уже стоил множества человеческих жизней. Единственной, кому выгодно его продолжение, является военная и оружейная промышленность.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии планируют провести мирные переговоры по Украине, но без участия России. Ожидается, что событие соберет представителей 30 стран, в том числе Индонезии, Египта, Чили, Британии, ЮАР, Польши и ряда других.