WSJ: Саудовская Аравия собирается в августе провести саммит по Украине без России

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию

Фото: president.gov.ua

Саудовская Аравия собирается провести саммит по урегулированию украинского конфликта, в котором примут участие государства Запада, развивающиеся страны и сама Украина, но не Россия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Предстоящее мероприятие издание называет «мирными переговорами», несмотря на отсутствие делегации РФ. Встреча должна пройти 5 и 6 августа во втором по величине городе королевства — Джидде.

На саммит приглашены представители 30 стран. Свое участие уже подтвердили Европейский Союз, Великобритания, Польша и ЮАР. Ожидается, что Соединенные Штаты будут представлены советником Президента по национальной безопасности Джеком Салливаном.

Кроме того, приглашения на саммит направлены Индонезии, Египту, Бразилии, Мексике, Индии, Турции, Чили и Замбии. Не исключено и участие Китая в переговорах, замечает WSJ.

Встреча в Джидде, по словам украинских и западных чиновников, будет нацелена на то, чтобы добиться поддержки мирных требований Киева со стороны стран «глобального Юга». Это позволило бы подготовить почву для будущих переговоров России и Украины, поясняет издание.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией, несмотря на готовность к ним Москвы.