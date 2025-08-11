В Сармановском районе Татарстана введен карантин по бешенству

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Большенуркеевском сельском поселении Сармановского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Случай заболевания бешенством выявлен на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Большое Нуркеево по адресу: ул. Рафикова, д. 97.

Неблагополучной признана территория в радиусе 2 километров от эпизоотического очага в Большенуркеевском сельском поселении Сармановского района РТ.

На время действия ограничений территорию эпизоотического очага можно посещать лишь персоналу, обслуживающему животных, ветеринарам, ликвидаторам очага и местным жителям (в том числе – временно пребывающим).

В очаге запрещено лечить больных восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить и вывозить оттуда восприимчивых животных. Вывоз животных разрешен, если они были вакцинированы против бешенства не ранее, чем за 179 дней до момента вывоза. Также нельзя перемещать и перегруппировывать восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов.

На неблагополучной территории во время карантина запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Относительно их вывоза введены меры, аналогичные действующим в эпизоотическом очаге. Запрещен отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.

Карантинный режим будет снят только после того, как пройдет 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела последнего заболевшего животного.

В июле Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что вопросы профилактики опасных заболеваний животных должны быть в приоритете. «Речь идет о безопасности нашей республики. Мы крупный животноводческий регион. Очень важны превентивные меры, поскольку эти болезни несут большую угрозу», – подчеркнул он.