В Дубъязах под Казанью введен карантин по бешенству

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Случай заболевания бешенством выявлен на окраине села, неподалеку от улицы Молодежная (56,114153 градуса северной широты и 49,202307 градуса восточной долготы). Радиус эпизоотического очага – 50 метров от указанной точки.

Неблагополучной признана территория в радиусе 2,5 километра от эпизоотического очага в Дубъязском и Березкинском сельских поселениях Высокогорского района РТ.

На время действия ограничений территорию эпизоотического очага нельзя посещать посторонним, кроме персонала, обслуживающего животных, ветеринаров, ликвидаторов очага и местных жителей (в том числе – временно пребывающих).

В очаге запрещено лечить больных восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить и вывозить оттуда восприимчивых животных. Впрочем, разрешен вывоз животных, если они были вакцинированы против бешенства не ранее, чем за 179 дней до момента вывоза. Также нельзя перемещать восприимчивых животных и снимать шкуры с их трупов.

В самих Дубъязах и на остальной неблагополучной территории во время карантина запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Относительно их вывоза введены меры, аналогичные действующим в очаге. Под запретом и отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.

Карантинный режим будет снят только после того, как пройдет 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела последнего заболевшего животного.

Это уже третий случай введения карантина из-за бешенства в Татарстане с начала июля. В Новошешминском районе РТ он был установлен 9 июля, а в Буинском – 15 июля.

Недавно Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что вопросы профилактики опасных заболеваний животных должны быть в приоритете. «Речь идет о безопасности нашей республики. Мы крупный животноводческий регион. Очень важны превентивные меры, поскольку эти болезни несут большую угрозу», – подчеркнул он.