Минниханов потребовал усилить профилактические меры на фоне роста бруцеллеза в РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить меры по профилактике опасных заболеваний животных. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

О сложившейся ситуации рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Тимур Галеев. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики, в нем также принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По словам докладчика, в России наблюдается рост инфекционных заболеваний животных. За 2024 год по всей стране было зарегистрировано 276 очагов, а за первое полугодие 2025-го – уже 265.

«В нашей республике с начала текущего года зарегистрировано шесть очагов. От инфекции пострадали Дрожжановский, Черемшанский, Рыбно-Слободский и Балтасинский районы», – отметил Галеев.

Больше всего очагов было выявлено в Рыбно-Слободском районе – три. Во всех случаях в республике источниками бруцеллеза стали животные, завезенные с нарушением законодательства – без согласования и без ветеринарных сопроводительных документов, пояснил он.

При этом чиновник констатировал, что «неоднократные обращения к руководителям сельхозпредприятий, собственникам личных подсобных хозяйств, предпринимателям, занимающимся перепродажей скота, о недопустимости несанкционированного поступления животных часто остаются без должного внимания».

С начала текущего года ветеринарная служба Татарстана выявила 29 случаев несанкционированного ввоза животных. В результате было поставлено на карантин более 2 тыс. голов сельхозживотных и около 40 тыс. голов птицы.

Из-за угрозы распространения бруцеллеза состоялось внеочередное заседание профильного штаба во главе во главе с руководителем Минсельхозпрода РТ Маратом Зяббаровым. Во всех районах прошли заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, на которых рассмотрели вопросы профилактики бруцеллеза и несанкционированного ввоза животных.

«Обращаюсь к главам районов. Обеспечение эпизоотического благополучия – задача, которая требует нашего совместного участия. От бдительности и ответственности каждого из нас напрямую зависит благополучие как отдельных районов, так и всей республики», – подчеркнул Тимур Галеев.

В связи с этим он напомнил, что человек может заразиться бруцеллезом от больных животных. В результате у людей развиваются артриты, радикулиты и другие заболевания. «Такие случаи в нашей республике имеются. В некоторых очагах заболели собственники животных и обслуживающий персонал», – акцентировал начальник ГУВ Кабмина РТ.

Галеев также упомянул, что, хотя в предыдущие годы ситуация с бешенством в Татарстане стабилизировалась, с начала 2025-го было выявлено семь случаев. Для борьбы с бешенством применяются систематическая иммунизация домашних питомцев, плановая вакцинация скота в хозяйствах, проведение иммунизации диких плотоядных животных путем раскладки вакцины совместно с сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам, перечислил он.

Что же касается африканской чумы свиней, с 2023 года в регионе не зарегистрировано ни одного случая, но ситуация остается напряженной из-за регистрации очагов в соседних субъектах Федерации. Ветеринарная служба проводит постоянный мониторинг, включающий исследования проб материалов от домашних свиней и диких кабанов. Для предотвращения распространения инфекции усиливаются меры биобезопасности на свиноводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах, регулируется численность популяции дикого кабана, объяснил Тимур Галеев.

Рустам Минниханов заявил, что вопросы профилактики опасных заболеваний животных должны быть в приоритете. «Речь идет о безопасности нашей республики. Мы крупный животноводческий регион. Очень важны превентивные меры, поскольку эти болезни несут большую угрозу», – резюмировал Раис Татарстана.