В Саратовской области упал легкомоторный самолет, пилот не пострадал

В Саратовской области днем 21 сентября упал легкомоторный самолет, сообщает Западный МСУТ СК России.

По предварительным данным, самолет столкнулся с линией электропередач вблизи села. Пилот, 64-летний мужчина, не пострадал. В настоящее время проводится проверка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что легкомоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение 12 сентября в селе Шемордан Сабинского района Татарстана. Пилот и пассажир погибли. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Кроме того, сегодня был вынесен приговор владельцу другого самолета, разбившегося в Камском устье 10 июля 2024 года. Тогда легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи Камского Устья. В результате авиакатастрофы погибли пилот и двое пассажиров – мать и ее 11-летняя дочь.