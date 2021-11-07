В Самарской области решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Власти Самарской области не станут продлевать после 7 ноября режим нерабочих дней, введенных в стране по указу Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. «Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатором Дмитрия Азарова», — отмечается в сообщении.

Кроме того, перестанут действовать введенные ранее ограничения для привитых или переболевших коронавирусом лиц старше 65 лет. При этом непривитые жители региона старше 60 лет по-прежнему останутся на самоизоляции.

Вновь откроются организации, работа которых будет приостановлена. Однако посещать их смогут только граждане, вакцинированные от Covid-19, переболевшие коронавирусом или сдавшие отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до визита.

Таким образом будут функционировать организации в сфере культуры (при заполняемости не более 50%), организации сферы услуг, торговые центры, продовольственные магазины площадью свыше 2 тыс. кв. метров и непродовольственные магазины, рестораны и кафе (без ограничения по заполняемости, но не в ночное время), а также проводиться спортивные мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин ввел в России режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, чтобы снизить темпы распространения коронавируса Covid-19. Глава государства дал право руководителям регионов самостоятельно продлевать режим нерабочих дней, исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Большинство субъектов Федерации не собираются идти на такой шаг, включая Татарстан.