В сад Рыбака возвращают исторический фонтан, за который волновались казанцы – видео

Фото: скриншот с видео Комитета внешнего благоустройства

В казанском саду Рыбака продолжаются работы по благоустройству. Сегодня мэрия города опубликована видео с установкой фонтана, за который так переживали жители столицы Татарстана.

«Рабочие установили основание фонтана, а на следующей неделе платформу дополнят четыре колонны, на которые поставят воссозданную чашу и скульптуру рыбака», – сообщили в администрации.

Напомним, в конце мая в Казани разгорелся скандал после того, как власти города демонтировали 90-летнюю чашу знаменитого фонтана. Позднее в Комитете внешнего благоустройства пояснили, что ее увезли на реконструкцию, так как она была в аварийном состоянии, и пообещали не только вернуть фонтан на место, но и сделать его светодинамическим.

На сегодня в саду Рыбака также завершается строительство теннисной и баскетбольной площадки, устройство наружных сетей и основания дорожек. В саду создадут оригинальное световое оформление – фонари и гирлянды в ретростиле.