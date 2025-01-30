В Мамадышском районе Татарстана ввели выплату за рождение ребенка

В Мамадышском районе Татарстана для семей с детьми вводится новая мера поддержки. С 1 января 2025 года за каждого новорожденного ребенка предусмотрена выплата в размере 10 тыс. рублей. Для семей бойцов спецоперации она будет вдвое больше — они получат по 20 тыс. рублей.

На фото: вручение сертификата на выплату жене участника СВО

Подробностями новой муниципальной инициативы поделились с «Татар-информом» в пресс-службе Мамадышского района. Соответствующий документ успешно прошел антикоррупционную экспертизу, он получил положительное заключение прокуратуры. Выплата вводится по инициативе главы района Вадима Никитина в целях повышения демографических показателей.

«Одно из главных условий получения выплаты: ребенок должен быть рожден в семье, которая проживает в Мамадышском районе, и рождение должно быть зарегистрировано отделом ЗАГС исполкома района. Средства выделяются из муниципального бюджета», — пояснили в администрации.

С начала года в районе зарегистрировано рождение 12 малышей. Десять семей являются многодетными, в двух семьях — это седьмые дети, в одной — пятый. Один малыш родился в семье военнослужащего. Все эти семьи получат выплату.

«Десять семей, которые уже получили свидетельства о рождении детей, многодетные. Безусловно, для района это очень позитивный показатель. Мы хотим, чтобы каждая семья, которая обзавелась ребенком, чувствовала поддержку района с самого начала. Не только на более поздних этапах взросления детей, когда мы, к примеру, предоставляем льготные билеты малообеспеченным, многодетным семьям, детям участников СВО. Рождение ребенка — праздник и для родителей, и для нас», — отметил Вадим Никитин.

«Пока не все получили эту выплату, потому что кто-то в начале года родил, когда выплата еще не была инициирована. А есть те, кто на подходе, их пока не выписали из больницы», — уточнили в пресс-службе.