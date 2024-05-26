В РТ сделали бессрочными субсидии на зарядную инфраструктуру для электрокаров

В Татарстане внесены изменения в порядок предоставления субсидий на приобретение и производство оборудования зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Напомним, что в конце прошлого года действие документа было продлено на 2024 год и расширено на производителей зарядной инфраструктуры. Теперь же временной промежуток из ее названия и текста исключают.

«<...> в наименовании слова „в 2022 — 2024 годах“ исключить; в пункте 1 слова „в 2022 — 2024 годах“ исключить», — отмечается в тексте.

Напомним, что воспользоваться субсидиями на компенсацию части затрат могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, кроме государственных (муниципальных) учреждений. Кандидат на получение субсидии должен обеспечить функционирование объекта как минимум в течение пяти лет после получения акта. Точка должна функционировать в круглосуточном режиме. В черте населенного пункта она должна быть доступна не менее 80% времени в месяц и восстанавливать работоспособность не более чем за 48 часов. На дорогах общего пользования доступность не может быть меньше 95% времени в месяц, а время восстановления — не более 12 часов.

Средства могут быть потрачены на закупку или производство оборудования, соответствующего техническим характеристикам, на технологическое присоединение объекта к электросетям. На закупку и производство одного объекта она по-прежнему составляет 1,86 млн рублей. На технологическое присоединение – 900 тыс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют продлить госпрограмму «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в РТ» до 2026 года и разбить ее на два этапа. На ее реализацию в течение 2024-2026 год планировалось направить почти 378 млн рублей.