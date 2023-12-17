Кабмин РТ продлил и расширил субсидии на зарядную инфраструктуру для электрокаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на год продлено предоставление субсидий на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электроавтомобилей. Кроме того, льгота расширена на производителей такой инфраструктуры, следует из постановления Правительства РТ.

«В наименовании слова „2022-2023 годах“ заменить словами „2022-2024 годах“ после слов „с закупкой“ дополнить словами „или производством“», — отмечается в документе.

Напомним, что льготой могут воспользоваться юридические лица, кроме государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальные предприниматели. Согласно изменениям, в число последних включены территориальные сетевые организации, подключающие или производящие объекты зарядной инфраструктуры.

Субсидия в 2024 году будет предоставлена за счет средств бюджета Татарстана и субсидии, предоставленной из федерального бюджета республиканской казне для софинансирования расходных обязательств на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Зарядки должны располагаться на территории Татарстана, на объектах дорожного сервиса с точкой общепита и туалетом на дорогах общего пользования. В границах населенных пунктов они могут разместиться вдоль городской улично-дорожной сети, где организованы парковочные пространства для минимум двух автомобилей. Машино-места должны находиться не далее чем в 4 метрах от зарядки.

От парковок с круглосуточным доступом объект должен располагаться не далее чем в двух метрах. Вне населенных пунктов зарядка может быть установлена на территориях парковок торгово-выставочных, музейно-выставочных и спортивных комплексов.