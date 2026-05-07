В РТ объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

С 8 по 12 мая на территории Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Об этом говорится в объявленном Гидрометцентром РТ штормовом предупреждении.

При этом вплоть до 11 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов, травы и мусора.

Кроме того, в поселениях, подверженных угрозе лесных пожаров, нельзя разводить открытый огонь для приготовления пищи. Это ограничение не затрагивает рестораны, кафе, бары и прочие заведения общепита.

В местах с повышенной вероятностью возникновения лесного пожара также запрещено использовать пиротехнику и запускать летающие фонарики и прочие изделия с открытым огнем.

В конце апреля Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании призвал усилить профилактику неконтролируемых палов сухой травы и мусора.