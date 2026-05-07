news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 7 мая 2026 12:37

В РТ объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Читайте нас в
Телеграм
В РТ объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 8 по 12 мая на территории Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Об этом говорится в объявленном Гидрометцентром РТ штормовом предупреждении.

При этом вплоть до 11 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов, травы и мусора.

Кроме того, в поселениях, подверженных угрозе лесных пожаров, нельзя разводить открытый огонь для приготовления пищи. Это ограничение не затрагивает рестораны, кафе, бары и прочие заведения общепита.

В местах с повышенной вероятностью возникновения лесного пожара также запрещено использовать пиротехнику и запускать летающие фонарики и прочие изделия с открытым огнем.

В конце апреля Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании призвал усилить профилактику неконтролируемых палов сухой травы и мусора.

читайте также
С 25 апреля в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим
Минниханов призвал усилить профилактику неконтролируемых палов сухостоя и мусора
Минниханов призвал усилить профилактику неконтролируемых палов сухостоя и мусора
#штормовое предупреждение #гидрометцентр рт #пожарная опасность лесов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026
Новости партнеров