С 25 апреля в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим

С 25 апреля по 11 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Постановление Кабмина РТ о его введении опубликовано на официальном портале правовых актов республики.

В это время будет запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов, травы и мусора. Кроме того, в поселениях, подверженных угрозе лесных пожаров, будет запрещено разводить открытый огонь для приготовления пищи. Это ограничение не распространяется на рестораны, кафе, бары и прочие объекты общественного питания.

Также в местах с повышенной вероятностью возникновения лесного пожара запрещено использовать пиротехнику и запускать летающих фонариков и других изделий с открытым огнем.

Органы власти будут должны ограничить пожароопасные работы и убрать со своих территорий сухую траву и мусор.