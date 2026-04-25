Минниханов призвал усилить профилактику неконтролируемых палов сухостоя и мусора

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании призвал усилить профилактику неконтролируемых палов сухой травы и мусора. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Мы открываем летний сезон отдыха на природе, массово выезжаем в дачные поселки, в лесные массивы. У кого есть больше времени, устраивает пикники», – констатировал Рустам Минниханов и напомнил об особом противопожарном режиме, который действует в республике с 25 апреля по 11 мая.

В этот период запрещается разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву, мусор, готовить пищу на открытом огне на участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам, зданиям, перечислил он.

«Повышенную угрозу развития и распространения пожаров в населенных пунктах и лесных массивах несет неконтролируемый пал сухостоя и мусора, который открылся после таяния снега», – подчеркнул руководитель республики.

В связи с этим Рустам Минниханов поручил сотрудникам МЧС, противопожарной службы, Министерства лесного хозяйства, органов внутренних дел и местного самоуправления усилить профилактическую работу в этом направлении.