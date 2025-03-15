В РТ не завершено согласование протоколов собраний жильцов по программе «Наш двор»

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В Татарстане на сегодняшний день еще не выполнена задача по согласованию протоколов общих собраний собственников по программе «Наш двор». Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Татарстана. Провел его Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Срок был 14 марта. На сегодня из 678 дворов протоколы приняты только по 468 дворам, еще 116 комплектов документов находятся на проверке, 94 комплекта – все еще в работе муниципальных образований», – констатировала Наиля Зиннатуллина.

«Мы приближаемся к старту строительных работ, а значит, в ближайшее время приступаем к подготовке дворов к строительному сезону, через пару недель – к презентациям итоговых схем благоустройства жителям», – напомнила она.

По словам докладчицы, все поставщики и производители оборудования получили авансы по заключенным договорам. По детскому и спортивному оборудованию отработано 100% спецификаций, сформированы и размещены заказы на заводах-изготовителях.

Местные производители уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования закупают древесину, металл, лакокрасочные материалы. Первые отгрузки готовых изделий начинаются уже в апреле, уточнила спикер.

Подготовка графиков работ сетевых организаций выполнена по всем 16 муниципалитетам, участвующим в программе текущего года. «На базе этой информации мы переходим к этапу формирования графиков дорожных работ и работ по освещению. Уже сформированы графики дорожных работ в Набережных Челнах, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском и Мамадышском районах. Старт работ запланирован на 1 апреля», – проинформировала глава фонда «Институт развития городов РТ».

В рамках подготовки дворов к строительному сезону производится очистка территорий от незаконных построек или проработка с собственниками приведения их в порядок. Также организована вырубка аварийных деревьев.

За последние две недели заметно увеличилось число обращений в адрес программы. Всего было получено 121 обращение из шести районов. Все они вовремя отрабатываются, заверила Наиля Зиннатуллина.