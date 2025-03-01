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Строительные работы по программе «Наш двор» в Татарстане планируют начать в апреле. Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова, сообщается на официальном сайте Раиса РТ.

Всего в 2025 году по программе «Наш двор» планируют благоустроить 678 дворовых территорий.

Петрова сообщила, что перед началом строительных работ, до 14 марта, необходимо согласовать протоколы общих собраний собственников. Также нужно подготовить итоговые схемы благоустройства для последующей презентации их жителям.

Однако на сегодняшний день протоколы приняты только по 55% дворов. Еще 115 комплектов документов находятся на согласовании, а 190 комплектов – в работе у районов.

По поручению Раиса Татарстана запланированы выезды в муниципалитеты для оценки качества содержания дворов после зимы, а также для контроля начала работ по программе 2025.