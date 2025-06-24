Рустам Минниханов назвал образование ключом к технологическому лидерству России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета по образованию и науке, которое состоялось в Доме Правительства республики. В ходе встречи он напомнил, что предыдущая встреча в подобном формате прошла полгода назад, когда подводились итоги Года научно-технологического развития. По словам Минниханова, с того момента взаимодействие академического сообщества с профильными органами власти в сфере высшего образования, исследований и разработок активно продолжилось. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики подчеркнул, что в Татарстане выстроена целостная система управления научно-технологическим развитием. В каждом министерстве, муниципалитете и на предприятиях реального сектора экономики назначены ответственные лица из числа высшего руководства. По его словам, по итогам оценки зрелости системы управления, а также в рейтинге научно-технологического развития Татарстан занимает лидирующие позиции среди российских регионов.

Минниханов акцентировал внимание на том, что технологическое лидерство, провозглашенное одной из ключевых национальных целей Президентом России, невозможно без качественного инженерно-технического образования. Он отметил, что Татарстан выступает не только как ведущий промышленный субъект, но и как один из крупнейших центров технологических инноваций.

Раис республики отметил наличие в регионе развитой сети политехнических и отраслевых университетов, эффективно работающих научных институтов, а также корпоративных центров по подготовке кадров. Он добавил, что и естественно-научное образование в школах достигло высокого уровня. Тем не менее Минниханов признал, что современные вызовы требуют существенно более высоких стандартов.

Он указал, что ускорение научно-технического прогресса за последние годы привело к серьезным изменениям в содержании образования. В частности, широкое распространение получили цифровые технологии, искусственный интеллект и инновационные материалы, активно внедряются передовые технологии. В таких условиях современный специалист должен обладать не только актуальными знаниями, но и способностью быстро осваивать новые компетенции.

По словам главы региона, технологии никогда ранее не развивались столь стремительно. Он отметил, что республика должна соответствовать мировому уровню разработок во всех ключевых отраслях инженерной мысли – от нефтехимии и энергетики до агробиотехнологий и строительства. При этом, по его мнению, необходима не только подготовка высококлассных кадров, но и массовая их подготовка в рамках образовательной системы Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в вузах республики по инженерно-техническим направлениям сегодня обучаются около 60 тысяч студентов. В 2023 году количество выпускников таких специальностей превысило 11 тысяч человек, при этом более 70% из них трудоустроились по полученной профессии. На текущий учебный год для вузов региона выделено свыше 13 тысяч бюджетных мест по инженерным программам бакалавриата и специалитета.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан обладает разветвленной сетью школ и университетов с достаточной ресурсной базой. Однако, по его мнению, необходимо заново выстроить систему подготовки специалистов на всех уровнях образования, а также значительно усилить координацию между профессиональным образованием и реальным сектором экономики.