В Татарстане запустят проект «Физико-математический прорыв»

Александр Гасников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Для популяризации точных наук в Татарстане разрабатывается проект «Физико-математический прорыв». Об этом рассказал ректор Университета Иннополис Александр Гасников на республиканском августовском совещании работников образования и науки.

«На уровне Минпросвещения и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко проект нашел поддержку. Этого сейчас нигде нет. И то, что мы делаем, важно. Нам дали полгода – год. Если мы покажем, что это хорошо работает, то не просто масштаб увеличат за счет федерального бюджета, это начнут тиражировать на другие регионы», – заявил докладчик.

Гасников отметил, что при реализации проекта планируется открыть математические кружки для учеников 5–7-х классов. «По многим данным, именно в этом возрасте происходит такая ориентация: либо любовь к естественнонаучному треку, либо школьник понимает, что это не его. Именно в этом возрасте очень важно увлечь ребенка», – пояснил он.

Кроме того, по словам спикера, планируется запустить и предпрофильные физико-математические классы для школьников 7–9-х классов.

«Популяризация математики и физики будет с помощью лекций, фестивалей, учебных пособий, оборудования классов», – подчеркнул ректор Университета Иннополис.

Он сообщил, что планируется ввести гранты для учеников на участие в турнирах и летних школах, гранты учителям и школам за выдающиеся результаты, а также начинающим педагогам.

Разработкой проекта сейчас занимаются Минобрнауки РТ, Университет Иннополис, Казанский федеральный университет, Академия наук РТ и Институт развития образования РТ.

Республиканское августовское совещание педагогических работников прошло в Лаишевском районе. Глава муниципалитета Ильдус Зарипов рассказал, что в этом году в районе построены две новые школы общей мощностью более 2 тыс. мест и два детских сада на 480 мест.

По республиканской программе капремонта обновлено два учебных учреждения и пищеблоки в трех школах. 1 сентября в двух школах откроются центры «Точки роста», еще две школы получат современное коммуникационное оборудование, отметил докладчик.

«Мы продолжим развивать образовательную инфраструктуру, внедрять новые технологии и методики, чтобы соответствовать меняющимся требованиям времени», – заметил Зарипов.