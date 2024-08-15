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В Татарстане запустят проект «Физико-математический прорыв»
Для популяризации точных наук в Татарстане разрабатывается проект «Физико-математический прорыв». Об этом рассказал ректор Университета Иннополис Александр Гасников на республиканском августовском совещании работников образования и науки.
«На уровне Минпросвещения и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко проект нашел поддержку. Этого сейчас нигде нет. И то, что мы делаем, важно. Нам дали полгода – год. Если мы покажем, что это хорошо работает, то не просто масштаб увеличат за счет федерального бюджета, это начнут тиражировать на другие регионы», – заявил докладчик.
Гасников отметил, что при реализации проекта планируется открыть математические кружки для учеников 5–7-х классов. «По многим данным, именно в этом возрасте происходит такая ориентация: либо любовь к естественнонаучному треку, либо школьник понимает, что это не его. Именно в этом возрасте очень важно увлечь ребенка», – пояснил он.
Кроме того, по словам спикера, планируется запустить и предпрофильные физико-математические классы для школьников 7–9-х классов.
«Популяризация математики и физики будет с помощью лекций, фестивалей, учебных пособий, оборудования классов», – подчеркнул ректор Университета Иннополис.
Он сообщил, что планируется ввести гранты для учеников на участие в турнирах и летних школах, гранты учителям и школам за выдающиеся результаты, а также начинающим педагогам.
Разработкой проекта сейчас занимаются Минобрнауки РТ, Университет Иннополис, Казанский федеральный университет, Академия наук РТ и Институт развития образования РТ.
Республиканское августовское совещание педагогических работников прошло в Лаишевском районе. Глава муниципалитета Ильдус Зарипов рассказал, что в этом году в районе построены две новые школы общей мощностью более 2 тыс. мест и два детских сада на 480 мест.
По республиканской программе капремонта обновлено два учебных учреждения и пищеблоки в трех школах. 1 сентября в двух школах откроются центры «Точки роста», еще две школы получат современное коммуникационное оборудование, отметил докладчик.
«Мы продолжим развивать образовательную инфраструктуру, внедрять новые технологии и методики, чтобы соответствовать меняющимся требованиям времени», – заметил Зарипов.
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