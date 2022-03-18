В розыск один из лидеров ОПГ «Тукаевские» объявлен за убийства и покушения в 90-х

В Татарстане объявили в федеральный розыск одного из лидеров ОПГ «Тукаевские» 52-летнего Ирека Хайдарова, известного в криминальных кругах под прозвищем «Негр» и «Пепс». Как стало известно агентству, в новом уголовном деле фигурируют несколько громких убийств и покушений, совершенных еще в девяностых.

Среди них – расстрел Раиса Садыкова в 1993 году. Коммерсант попытался избавиться от «криминального контроля» участников банды, за что, по указанию лидеров группировки, был застрелен возле одного из домов по улице Чуйкова в Казани.

Кроме того, в январе 1997 года лидеры банды начали делить сферы влияния между собой, в результате чего один из них – Владислав Баранов – также был убит. К этому преступлению «Тукаевские» привлекли участников группировки «Теплоконтроль».



На этом раздел сфер «криминального влияния» не закончился. В том же месяце члены банды по указанию руководителей похитили одного из «Новотатарских» Айдара Гарипова, более известного под прозвищем «Гриб». Они заперли его на чердаке жилого дома, где забили металлическими арматурами.

Также на счету лидеров «Тукаевских» организации покушения на гендиректора «УНИКСа» Александра Щербакова. Для этого они привлекли участников группировки «Хади-Такташ» – киллера Анатолия Новицкого и одного из лидеров Рината Фархутдинова. Оба они были осуждены еще в начале нулевых. Новицкого приговорили к 20 годам лишения свободы, однако до отбывания очередного срока он не дожил. Фархутдинов получил пожизненный срок, который он отбывает в колонии особого режима «Черный дельфин».

Детали покушения на Щерабакова Фархутдинов раскрыл только недавно – процесс по этому делу закончился в апреле прошлого года. Фархутдинову, он же Ринтик, был признан виновным в пособничестве и получил еще восемь с половиной лет в колонии строгого режима вдобавок к своему пожизненному сроку.

Кроме того, лидеры «Тукаевских» были причастны к убийству коммерческого директора «Стройхолдинга» и предполагаемого авторитета группировки «Перваки» Роберта Аюпова. Причиной стал очередной раздел сфер влияния.

Напомним, что группировка сформировалась в Казани в начале 1990-х. Под контролем «Тукаевских» оказались Колхозный и вещевой рынки, а также все предприниматели, который вели бизнес на прилегающих территориях. Банда также «контролировала» работу «Средне-Волжского Транснефтепродукта» и территорию КСК «УНИКС».

Участники группировки проводили ежедневные сборы. В арсенале ОПГ были обрезы, гранаты, пистолеты и автоматы «Калашникова».



Помимо Хайдарова в лидерах группировки числились Айрат Аюпов по кличке «Айратсон» и Геннадий Кирилов по прозвищу «Гена». Оба они сейчас задержаны, последний является фигурантом одного из самых громких уголовных дел – на скамье подсудимых по нему оказались сразу 30 участников группировки. Им предъявлены обвинения в организации автоподстав и создании канала незаконной миграции. В деле много эпизодов мошенничеств, хулиганств и вымогательств.

Двое других лидеров банды – Радик Ахметшин по кличке «Гитлер» и Владислав Баранов по кличке «Владик» – были убиты еще в 90-х.

По данным агентства, расследование по многим эпизодам деятельности участников банды, которые не вошли в это уголовное дело, продолжается.