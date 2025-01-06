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В Рождество в Казани организуют спецподачу автобусов
В столице Татарстана 7 января после ночной службы в Рождество Христово будет организована специальная подача автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Автобусы будут ждать горожан с 2 часов ночи у остановки «КАИ». Они отправятся по маршрутам №10, 23, 30, 60 и 89 во все районы столицы РТ.
При этом все новогодние праздники общественный транспорт Казани курсирует по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Муниципальные парковки работают без взимания платы до 9 часов утра 9 января.
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