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Общество 28 декабря 2024 15:17

Муниципальные парковки Казани станут бесплатными на новогодние праздники

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Муниципальные парковки Казани станут бесплатными на новогодние праздники
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В предстоящие новогодние праздники муниципальные парковки столицы Татарстана будут работать без взимания платы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, это касается предновогодних дней — 29, 30 и 31 декабря, а также праздничных дней и дней отдыха, связанных с переносом праздников — 1–3 и 6–8 января.

В свою очередь 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, а в выходные дни муниципальные парковки и так работают на безвозмездной основе.

Сегодня, 28 декабря, муниципальные парковки остаются платными, так как из-за переноса праздников эта суббота является будним днем.

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#муниципальные парковки казани #новогодние праздники
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