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Работа автобусов, троллейбусов и трамваев в Казани продлена в новогоднюю ночь
Жителям и гостям Казани напомнили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь и следующие выходные дни. Информацией поделился портал «Объясняем.РФ».
Так, 31 декабря метрополитен будет перевозить пассажиров до полуночи. Поймать наземный общественный транспорт можно до 2.00 1 января.
В течение новогодних праздников весь транспорт будет курсировать по графику выходного дня — то есть с 5.30 до 23.30.
Помимо этого, до 9 утра 9 января муниципальные парковки будут работать без взимания платы.
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