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Общество 31 декабря 2024 10:10

Работа автобусов, троллейбусов и трамваев в Казани продлена в новогоднюю ночь

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Работа автобусов, троллейбусов и трамваев в Казани продлена в новогоднюю ночь
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Жителям и гостям Казани напомнили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь и следующие выходные дни. Информацией поделился портал «Объясняем.РФ».

Так, 31 декабря метрополитен будет перевозить пассажиров до полуночи. Поймать наземный общественный транспорт можно до 2.00 1 января.

В течение новогодних праздников весь транспорт будет курсировать по графику выходного дня — то есть с 5.30 до 23.30.

Помимо этого, до 9 утра 9 января муниципальные парковки будут работать без взимания платы.

#общественный транспорт #Новый год
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