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В Россию привезли яйца из Азербайджана – более 600 тыс. штук
612 тыс. яиц привезли в РФ из Азербайджана, при этом это только первая партия, пишет ТАСС.
Продукт провезли через пункт пропуска «Яраг – Казмаляр». Вес груза – 36 тонн. Всю партию теперь предстоит реализовать в России, сообщает Россельхознадзор РФ.
Напомним, рынок России для азербайджанских поставок яиц открыли в ноябре 2023 года. Переговоры по этому вопросу вели руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.
Отметим, что в РФ яйца выросли в цене на 36,5% с начала года. Так, только за ноябрь ценник поднялся на 15% по сравнению с октябрем. О том, как власти собираются урегулировать ситуацию с яйцами, читайте в материале «Яичный казус белли и баланс интересов россиян: зачем власти ужесточают контроль за ценами».
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