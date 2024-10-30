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В Россию начали поставлять турецкое сливочное масло
В Россию начали отправлять сливочное масло из Турции. Поставки начались 27 октября 2024 года и за это время уже ввезли 20 тонн продукта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
Как сообщили агентству в ведомстве, такое количество масла ввезли в РФ по состоянию на 29 октября. Все эти данные предоставляет ФГИС «Ветис».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ситуация с наличием сливочного масла на складах и прилавках магазинов стабильная, дефицита нет. Как сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, все предприятия республики по производству этой продукции работают в штатном режиме.
Также в Татарстане не возникает дефицита и ажиотажа по сахару.
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