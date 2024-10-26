Марат Зяббаров: Предпосылок для дефицита сливочного масла в Татарстане нет

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В Татарстане ситуация с наличием сливочного масла на складах и прилавках магазинов стабильная, дефицита нет. Все предприятия республики по производству этой продукции работают в штатном режиме. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на сельхозярмарке в Казани.

«На этой неделе прошла информация о том, что снижается производство сливочного масла в России. Но в целом по стране, в том числе и в Татарстане, производство масла, наоборот, увеличилось. На сегодня все предприятия республики, которые производят сливочное масло, работают на том же уровне. Даже есть те, кто увеличил его производство», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, за восемь месяцев этого года в Татарстане произвели более 14,3 тыс. тонн сливочного масла, тогда как потребление внутри республики составило свыше 9,7 тыс. тонн.

«Остальное масло идет на реализацию за пределами региона. Республиканские заводы за восемь месяцев произвели масла на 4% больше, чем в прошлом году. Все это говорит о том, что предпосылок для дефицита как сырья, так и конечной продукции нет», – отметил министр.

Зяббаров добавил, что специалисты министерства объехали все магазины и убедились, что «ассортимент продукции такой же большой, как и был, полки полные, масло имеется».

При этом глава Минсельхозпрода заметил, что повышение цены на сливочное масло – неизбежный фактор, поскольку идет увеличение себестоимости продукции. На сегодня средняя цена у сельскохозяйственных организаций составляет 38 рублей за кг, что на 30,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Себестоимость продукции растет. Сырье, которое необходимо для производства масла, в цене увеличивается. Кредитная нагрузка у всех заводов есть, она тоже увеличивается из-за ставки рефинансирования. И предприятиям нужно увеличивать зарплаты», – констатировал Зяббаров.

В частности, в структуре себестоимости производства сливочного масла основное место занимает сырье – сырое молоко. Поэтому повышение его цены сказывается на стоимости конечного продукта. Так, на сегодня себестоимость производства 1 кг молока достигла 30 рублей.

Кроме того, выросли расходы на корма, премиксы, кормовые добавки и биологическую защиту предприятий. Производители молока, также как и переработчики, отметили увеличение затрат, связанных с оплатой труда, логистикой, а также из-за повышения цен на энергоносители, роста ключевой ставки до 21%, уточнили в министерстве.

По информации пресс-службы Минсельхозпрода РТ, за восемь месяцев во всех категориях хозяйств произведено более 1,5 млн тонн молока, что на 59,6 тыс. тонн, или на 4%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.