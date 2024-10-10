Минсельхозпрод РТ: Дефицита и ажиотажа по сахару не возникнет

Алмаз Гамиров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане ожидают увеличение объемов производства сахара по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Продолжается копка сахарной свеклы. Сахарные заводы начали свою работу. Выработка сахара идет. Обеспеченность сахарным песком будет полноценная. Никого дефицита и ажиотажа по сахару не возникнет. Думаю, что и ценовая ситуация будет стабильная, потому что предпосылок для повышения цен нет», – рассказал представитель министерства.

Гамиров отметил, что в этом году сахарная свёкла посеяна на площади 55,6 тыс. га. На сегодня убрано 33,7 тыс. га, или 61%, имеющихся площадей. Урожайность с гектара составляет 457 центнера.

«Валовой сбор сахарной свеклы прогнозируем на уровне более 2 млн тонн», – подчеркнул Гамиров.