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Минсельхозпрод РТ: Дефицита и ажиотажа по сахару не возникнет
В Татарстане ожидают увеличение объемов производства сахара по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Продолжается копка сахарной свеклы. Сахарные заводы начали свою работу. Выработка сахара идет. Обеспеченность сахарным песком будет полноценная. Никого дефицита и ажиотажа по сахару не возникнет. Думаю, что и ценовая ситуация будет стабильная, потому что предпосылок для повышения цен нет», – рассказал представитель министерства.
Гамиров отметил, что в этом году сахарная свёкла посеяна на площади 55,6 тыс. га. На сегодня убрано 33,7 тыс. га, или 61%, имеющихся площадей. Урожайность с гектара составляет 457 центнера.
«Валовой сбор сахарной свеклы прогнозируем на уровне более 2 млн тонн», – подчеркнул Гамиров.
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