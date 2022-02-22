В Российском историческом обществе поддержали прием переселенцев из Донбасса

Принятие властями России мер по оказанию помощи и размещению переселенцев из Донецкой и Луганской республик является правильным решением. Об этом заявил председатель правления ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский, пишет «Газета.Ru».

Ассоциация «Российское историческое общество» была основана в 2012 году. Общественная организация декларирует преемство от Императорского Русского исторического общества, которое существовало с 1866 по 1917 год. Председателем общества является директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.