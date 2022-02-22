В Татарстане определены шесть пунктов временного размещения переселенцев из Донбасса

В Татарстане определены шесть пунктов временного размещения переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании оперативного штаба, который координирует деятельность по временному размещению вынужденных переселенцев, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Провел заседание оперштаба первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. В республику ожидается прибытие 1000 человек.

«Определены шесть пунктов временного размещения. Это санатории „Ливадия“, „Жемчужина“, „Васильевский“, „Санта“, гостиница „Кварт“, „КАМАЗ-жилбыт“. В пунктах приема готовы организовать горячее питание вне зависимости от времени прибытия людей», — рассказала Лилия Галимова.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

«Министерство здравоохранения доложило о готовности к дежурству шести бригад скорой помощи, на станции будет организована термометрия (из-за угрозы распространения коронавируса — прим. Т-и)», — отметила собеседница агентства.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства в свою очередь подготовило автобусы для организованного выезда в места временного размещения. По пути следования все будут обеспечены питанием.

Отдельно обсуждалась организация необходимых условий для детей. По оперативным данным, среди эвакуированных много несовершеннолетних, в связи с чем существует необходимость обеспечения соответствующим питанием (включая смеси) и средствами личной гигиены.

При этом, по словам руководителя пресс-службы Президента РТ, информации о времени прибытия поезда с переселенцами пока нет.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи эвакуированным. Позднее, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.