В России запчасти для иномарок в среднем подорожали на 20–50% за год

За 2024 год детали для автомобилей иностранных марок подорожали в России в среднем на 20–50%. Таким образом, темпы роста цен на такие запчасти в разы превысили годовую инфляцию в 9,52%. Об этом пишет газета «Известия».

В частности, как рассказали в аналитической компании JVO, на одном из крупнейших маркетплейсов стоимость оригинальных деталей для иномарок выросла в среднем на 50–80%. Стоимость неоригинальных аналогов из Турции, Китая и Южной Кореи увеличилась на 25–45%.

Заметнее прочих подорожали электронные компоненты: датчики, камеры, блоки управления (некоторые – почти вдвое). На втором месте оказались элементы трансмиссии и двигателя (турбины, сцепление, топливные насосы), в среднем выросшие в цене в полтора раза. На третьем месте – колодки и диски, которые стали дороже на 30–55%

Наиболее ходовые запчасти, так называемые расходники, за минувший год увеличились в цене в среднем на 15–20%, прокомментировал ситуацию технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Ощутимее всего подорожали детали для машин европейских марок: Mercedes, BMW, Volvo, Škoda, Audi и Volkswagen. По словам главы дирекции по урегулированию массовых убытков СОГАЗа Сергея Гончарова, с марта по декабрь 2024-го запчасти для чешской Škoda стали дороже на 62%. Лишь немногим менее выросли цены на детали для немецких Audi и Volkswagen, а стоимость запчастей для французского Renault увеличилась примерно в полтора раза.

Основной причиной подорожания запчастей к европейским маркам Гончаров назвал сложности с поставками из-за продолжающихся санкций и трудностей с оплатой.

Впрочем, еще одна причина – увеличение цен в прайс-листах от производителей, пояснили в ГК «Авторусь». За 2024 год (в основном за его второе полугодие) для оригинальных деталей они выросли в среднем на 17–20%, сообщил директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Максим Дмитриев.