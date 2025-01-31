Татарстан вошел в тройку регионов с самым высоким уровнем одобрения автокредитов

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В 2024 году в Нижегородской области, Татарстане и Башкортостане был зафиксирован самый высокий уровень одобрения кредитов на новые автомобили, сообщает «Авто.ру».

Также Республика Татарстан лидирует и по уровню одобрения кредитов на подержанные машины. В тройку лидеров по этому показателю еще входят Республика Башкортостан и Пермский край.

Помимо этого, Татарстан оказался среди лидеров по продаже новых автомобилей в кредит после Москвы и Московской области. А на четвертом месте по данному показателю – Санкт-Петербург.

Как отмечается в исследовании, авто с пробегом чаще всего покупали в кредит в Татарстане, Москве и Московской области и в Краснодарском крае.

По данным портала, в последнем квартале прошлого года доля автомобилей, проданных в кредит, снизилась на 37% по сравнению с августом – октябрем 2024 года. Тем не менее, несмотря на значительное снижение объемов автокредитования в четвертом квартале, общий уровень продаж автомобилей в кредит за 2024 год оказался в полтора раза выше, чем в 2023 году.

По словам директора по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, причинами снижения продаж авто в кредит к концу года стали высокая ключевая ставка, ужесточение требований к предельной долговой нагрузке заемщиков, повышение тарифов на утильсбор, рост цен.

Как уточнили эксперты отрасли, доля продаж машин в кредит у дилеров уже сократилась на 10-15%. В 2025 году при той же ключевой ставке или выше тенденция будет продолжаться.