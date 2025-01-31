Названы б/у авто, на которые приходится 25% предложений в Татарстане

В Татарстане по состоянию на январь 2025 года 25% подержанных авто, предлагаемых на рынке, относятся к отечественным маркам. Еще 23% предложений – китайские бренды не старше пяти лет, и 8% – «китайцы» среди всех возрастных категорий, сообщает «Авто.ру».

В целом по России ситуация аналогичная: доля китайских автомобилей на рынке подержанных машин составляет 6%. При этом в сегменте б/у авто возрастом до 5 лет китайские автомобили занимают 21% рынка, уступая только немецким (22%).

Что касается доли объявлений о продаже новых машин, то в Татарстане китайские марки лидируют с большим отрывом. На их долю приходится 86% объявлений. На втором месте автомобили из Белоруссии (7%). Замыкают тройку лидеров отечественные авто (6%).

Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов отметил, что количество предложений подержанных китайских авто от частных продавцов и дилеров значительно увеличилось. С начала полномасштабной экспансии китайских брендов в 2022 году количество объявлений о продаже таких автомобилей на их портале к январю 2025 года в среднем за день выросло в четыре раза по всей России.

Эксперты также прогнозируют, что по мере обновления автомобилей владельцами доля китайских моделей на рынке подержанных машин продолжит расти.