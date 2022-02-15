За день число госпитализаций с Covid-19 в России увеличилось в два раза

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом, что на 108,9% больше, чем было накануне. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 10 451.

Прирост новых случаев заражения за последние 24 часа составил 166 631. Больше всего заболевших отмечается в Москве (8 160), Красноярском крае (7 122) и в Санкт-Петербурге (7 091).

704 пациента скончались. 137 881 человек полностью выздоровел.

Штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что штамм «омикрон» выявлен во всех регионах России.