В России заблокирован Instagram

Сегодня в полночь в России ограничили доступ к Instagram.

Причиной послужили многочисленные призывы к насилию против россиян и массовым беспорядкам, распространяемые в социальной сети. Ранее пресс-секретарь Meta Platforms Inc., которой принадлежит соцсеть, объявил о допустимости призывов к насилию в отношении российских военных. Уточнялось, что это временная мера — на период специальной операции на Украине — и не распространяется на гражданское население России.

В связи с этим Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к соцсети Instagram, а также о признании Meta экстремистской организацией.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращения глав народных республик, которые просили о помощи в отражении украинской агрессии.

Объявляя о начале спецоперации, Путин подчеркнул, что главная ее цель — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима. Тем не менее ряд стран осудили действия РФ и ужесточили санкции против нее. Так, сегодня ЕС планирует утвердить очередной, четвертый пакет санкций против нашей страны.