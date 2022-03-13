В мире впервые с января повысились темпы заболеваемости Covid-19

В мире за неделю было выявлено 11,5 млн случаев коронавируса — на 1 млн больше, чем за предыдущий период, сообщает ТАСС.

По данным издания, скорость распространения вируса повысилась впервые с января, в предыдущие недели регулярно отмечалось падение показателей.

Самая высокая заболеваемость отмечается в Южной Корее: ежедневно здесь выявляют более 383 тыс. пациентов с Covid-19. Далее находятся Германия, вышедшая на максимум зараженных с начала пандемии, и Вьетнам — 177 тыс./сутки.

Помимо них, показатель заболеваемости растет во многих странах Европы, в том числе Великобритании, Нидерландах, Испании и других.

«Несмотря на рост заболеваемости, смертность из-за ковида в мире, наоборот, снизилась на 15%. За неделю на планете умерли более 46 тыс. заразившихся», — сообщает издание.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 1,2 тыс. человек за неделю, России — около 650, Бразилии — 500 пациентов.