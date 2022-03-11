Генпрокуратура РФ требует от Роскомнадзора заблокировать Instagram и Facebook

В связи с проводимой спецоперацией по защите ДНР и ЛНР в социальной сети Instagram распространяются призывы к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих, а также размещается информация с призывами к участию в массовых беспорядках на территории России.

В связи с этим Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к соцсети Instagram. Ранее надзорное ведомство приняло решение о признании соцсети Facebook причастной к нарушениям прав и свобод человека, граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.

На основании этого решения Роскомнадзор ограничивает доступ к этим социальным сетям. Кроме того, Генпрокуратура РФ прекращает работу своего официального аккаунта в Instagram.

Надзорное ведомство также направило в суд заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.