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В России за шесть лет по нацпроекту построено и отремонтировано 150 тыс. км дорог
В России за шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тыс. километров автодорог. Об этом сообщил по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин на открытии дорог в нескольких регионах, в том числе в Татарстане.
«По итогам этого года доля дорог в крупнейших городских агломерациях в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%», — сказал глава государства.
Путин отметил, что доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составит 54%, что на 4% выше планового значения.
Президент подчеркнул, что с помощью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжится обновление дорожной сети, создание более комфортной среды для жизни в российских городах и посёлках.
«В том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией», — добавил он.
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