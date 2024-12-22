В России за шесть лет по нацпроекту построено и отремонтировано 150 тыс. км дорог

В России за шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тыс. километров автодорог. Об этом сообщил по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин на открытии дорог в нескольких регионах, в том числе в Татарстане.

«По итогам этого года доля дорог в крупнейших городских агломерациях в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%», — сказал глава государства.

Путин отметил, что доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составит 54%, что на 4% выше планового значения.

Президент подчеркнул, что с помощью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжится обновление дорожной сети, создание более комфортной среды для жизни в российских городах и посёлках.

«В том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией», — добавил он.