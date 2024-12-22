Минниханов: В истории Татарстана столько транспортных проектов еще не реализовывалось

Раис Татарстана Рустам Минниханов, архивное фото

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В истории Татарстана столько транспортных проектов еще не реализовывалось. Об этом заявил сегодня Раис республики Рустам Минниханов на открытии обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму.

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов входят скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 81 километр, десять мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях, сообщил руководитель региона.

«Мы ездили по М7 через плотину Нижнекамской ГЭС и через город Набережные Челны. Благодаря новой дороге водители смогут сэкономить один час», — отметил он.

Минниханов поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за возможность реализовать такой крупный проект. «Надеемся, что дальше будем также двигаться вперед», — подчеркнул он.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов рассказал, что строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму обошлось в 79 млрд рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.

«Объект построили в короткие сроки — за два года. Такого результата достигли благодаря тому, что работали командно. Взаимодействовали с пятью подрядными организациями», — заметил он.

По словам Мингазова, на строительстве были задействованы 1,5 тыс. человек и 500 единиц техники. «На объекте работали четыре асфальтобетонных завода, два бетонных завода», — проинформировал он.

Обход входит в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень, который станет продолжением трассы М12.

Мост через Каму протяженностью 1,3 километра самое крупное искусственное сооружение скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.

К строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили в 2022 году. Трасса построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее в Татарстане открыли движение по новой автодороге «Большой Зеленодольск» (от трассы А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск до границы с Казанью), после реконструкции по Горьковскому шоссе и участку трассы М7 «Волга» возле Иннополиса.

Завершается строительства участка Алексеевское — Альметьевск автодороги Шали — Бавлы и второго этапа Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7.