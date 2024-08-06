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В России за последнюю неделю купили рекордное количество новых машин
В период с 29 июля по 4 августа 2024-го в России продали 36,4 тыс. новых «легковушек». Это рекордное количество купленных машин, начиная с середины апреля, следует из аналитики «Автостата».
Больше всего за указанный период россияне купили машины марки «Лада» (9247 штук), второе место – китаец Haval (4272 машин), Chery (3966 авто), Geely (3759 штук), Changan (2958 легковых машин) и Omoda (1256 авто).
В топ-10 по популярности также попали белорусский бренд Belgee (1014 машин) и китайские марки Jetour (992 авто), Exeed (951 штук) и Tank (778).
Ранее сообщалось, что три предприятия автопрома РФ возобновили работу после корпоративного отпуска.
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