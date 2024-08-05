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Три предприятия автопрома РФ возобновили работу после корпоративного отпуска
Сразу три предприятия автомобильной промышленности России возобновили работу после корпоративного отпуска. Об этом пишет агентство «АВТОСТАТ».
«Автозавод Санкт-Петербург» и «Москвич» отдыхали две недели (с 22 июля по 4 августа), УАЗ – одну неделю (с 29 июля по 4 августа).
22 июля возобновили производство татарстанский КАМАЗ и тульский завод Haval, а 29 июля — автозавод «Урал».
Летние корпоративные отпуска распространенная практика в отечественном автопроме. Заводы заранее готовят определенный запас готовых авто на складах, позволяющий обеспечить спрос потребителей.
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